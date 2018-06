Match face à la Croatie : l’axe Kalidou Koulibaly-Salif Sané pressenti

Le Sénégal fera face à la Croatie en match amical ce vendredi 8 juin. Et la paire Kalidou Koulibaly-Salif Sané est pressentie pour former l’axe de la défense à même de contrer Modric et ses coéquipiers, nous informe le journal Record.



Milieu de terrain de prédilection, le nouveau sociétaire de Schalke 04, Salif Sané reste l’un des joueurs le plus polyvalents de la sélection. Le capitaine Cheikhou Kouyaté qui avait occupé ce poste contre le Luxembourg devrait monter d’un cran pour retrouver l’entrejeu.



Kara Mbodj qui revient d’une blessure ne devrait pas prendre part à la rencontre. En effet, absent pendant quatre mois, le sociétaire d’Anderlecht qui s’était fait opérer du genou sera ménagé par le staff médical qui ne voudrait pas prendre de risque.