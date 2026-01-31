But refusé au Sénégal, sortie des « Lions » et panenka de Diaz : Keïta Baldé Diao revient sur la finale de la CAN 2025

Keita Baldé Diao, l’attaquant sénégalais, est revenu sur les événements marquants de la finale de la CAN 2025 dans un entretien accordé à Post United et repris par Wiwisport. Il s’est notamment exprimé sur le but refusé au Sénégal et la réaction de l’équipe après une décision arbitrale contestée.



Selon lui, le contact entre Seck et Hakimi était trop léger pour justifier un penalty : « Ce n’est ni une faute, ni une poussée manifeste. C’est un léger contact dans la surface qui mérite d’être revu. Mais maintenant, les arbitres sèment la confusion… C’est un but légal. Le contact qui a donné lieu au penalty pour le Maroc n’est ni agressif, ni une faute justifiant un penalty. Dans la surface, il y a toujours un contact, un léger tirage de maillot. C’est normal, c’est un coup de pied arrêté. Si l’on applique ce type de règle, il faudrait au moins dix penalties par match ».



Le champion d’Afrique 2021 a aussi commenté le retrait des « Lions » du terrain après le penalty sifflé par l’arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo. Il comprend la réaction du sélectionneur Pape Thiaw et l’émotion des joueurs : « C’est très compliqué. Il faut se mettre à la place de ceux qui sont sur le terrain. Vous n’êtes pas là, vous êtes chez vous à regarder la finale, mais eux jouent avec les émotions de tout un pays face à une injustice. C’est comme un coup de poing sur la table, en disant : ‘’non, ça ne peut pas nous arriver’’. L’adrénaline et le stress rendent la situation très difficile à gérer ».



Enfin, L’attaquant de l’AC Monza (Serie B, deuxième division italienne) a évoqué les réclamations du Maroc auprès de la CAF, qu’il juge exagérées : « C’est normal après une défaite de chercher la petite bête. Mais si Brahim avait marqué le penalty et qu’ils avaient gagné, auraient-ils écrit à la Fédération concernant les 10 minutes d’arrêt de jeu ? Je ne pense pas. Quand on perd, on se concentre sur chaque détail, mais la logique n’est pas la même quand on gagne ».