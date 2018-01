Maturité : Ousmane Dia chante la démocratie à travers 365 sculptures

Chaque enfant doit apporter sa contribution pour le développement de son terroir. C’est le qualificatif qu’on pourrait donner à l’acte d’Ousmane Dia, dit ODIA, qui a décidé d’apporter sa pierre sur l’édifice de son Sénégal natal, à travers un de ses sujets qui lui sont chers : la Démocratie. En effet, l’enfant de Tambacounda (Sénégal oriental), dans sa première exposition qu’il a nommée «Maturité», qu’il va présenter à la Galerie nationale du 30 janvier au 17 février, ODIA soutient qu’il se sent enfin prêt pour ce challenge.



«C’est ma première exposition individuelle au Sénégal, j’ai eu à participer à certaines expositions collectives ici, mais je n’ai jamais fait d’expositions individuelles ici au Sénégal parce que je ne me sentais pas prêt. Quand on rentre à la maison après avoir voyagé pendant un moment, il faut vraiment être prêt pour revenir à tous les niveaux. Je voulais vraiment attendre d’avoir quelque chose à proposer aux Sénégalais, quelque chose de conséquent et concret pour pouvoir revenir.



C’est une exposition que je prépare depuis plus de deux ans, parce que j’ai fait le concept, les dessins puis les recherchés, puis il y a deux ans j’ai commencé à coucher mes idées sur papiers. Comme je fais beaucoup plus de sculptures que de dessins et la peinture, je travaille énormément avec des architectes et des ingénieurs. Parce que depuis un certain moment, je travaille dans la sculpture monumentale.

Avec eux on a regardé ensemble les dessins, puis j’ai fait des prototypes pour commencer à voir un endroit au Sénégal qui pourrait contenir cette exposition et on m’a proposé la galerie nationale. Quand je suis entré en contact avec Awa Cheikh Diouf, moi je voulais louer l’espace pour l’expo mais elle ne l’a pas souhaitée. Ella plutôt opté pour travailler dans le cadre d’un partenariat car pour elle, cela fait plaisir que la Galerie nationale accueille ma première exposition individuelle.



C’est comme ça que le projet est parti. Et quand nous avons trouvé le lieu, il fallait aller à la recherche de fonds. L’idée c’est de créer une installation sculpturale et je connaissais le thème sur lequel je voulais travailler», expose-t-il.



«Je refuse de prostituer mon travail artistique donc je fais ce que j’ai envie de faire et je dis ce que j’ai envie de dire»



«Mon travail, il est politique parce que je travaille beaucoup en fonction de l’actualité et surtout, la chance que j’ai, c’est que je n’attends pas la vente de mes œuvres pour vivre. Comme je suis enseignant, j’ai un salaire qui tombe, j’arrive à vivre. Je refuse de prostituer mon travail artistique donc je fais ce que j’ai envie de faire et je dis ce que j’ai envie de dire. Je suis très libre. Et c’est pour cela que j’ai cette force de faire le travail politique que je fais.



Quand on est dans un pays comme la Suisse, qui est une des plus grandes démocraties au monde. Au Sénégal on a l’habitude de chanter la démocratie française mais moi, je dis souvent que la démocratie française, à côté de la démocratie suisse, ça n’a absolument rien à voir parce qu’en Suisse on a la démocratie directe. C’est le seul pays au monde où il y a sept présidents, plus de la moitié des Suisses ne connaissent même pas le nom de leur président parce que chaque année il change. C’est un vrai pouvoir du peuple.



Le thème de l’expo c’est «Maturité », mais l’installation sculpturale c’est «Maturité de mon peuple». J’ai voulu travailler autour de l’article 10 de la Constitution qui dit que chacun a le droit d’exposer et de diffuser librement ses idées par la parole, la plume, la marche pacifique pourvu que l’exercice de ses droits ne porte pas atteinte ni à l’honneur, ni à l’ordre public. Parce que la démocratie sénégalaise, quoi que l’on dise, est une démocratie chantée à travers le monde et c’est une manière pour moi de voir comment consolider cette démocratie.



A Tambacounda, cette ville que j’épouse et que j’adore, j’entends des gens qui, quand ils font une marche, pensent que celle-ci n’a pas réussi s’il n’y pas de casse, et moi je pense que cela devrait être l’inverse car il y a des instruments légaux qui nous permettent de marcher 365 jours par an. C’est pour cela que dans cette installation sculpturale, il y a 365 sculptures qui marchent vers un cercle de 4 mètres de diamètre. Et autour du cercle est inscrit cet article 10 de la Constitution.



C’est une manière pour moi de conscientiser et de chanter le civisme. Parce que le peuple sénégalais est très mature et il est très difficile de berner les gens».



Ces 365 sculptures marchent vers un cercle de 4 m de diamètre. Et au tour du cercle est inscris cet article 10 de la constitution. C'est une manière de conscientiser et chanter à la fois la démocratie. Évidemment je suis très mal placé pour donner des leçons, loin de là. Je chante, mais aussi j’explique qu’il ne faut pas oublier que vous avez des instruments légaux. Donc vous pouvez continuer à marcher 365 jours par année, mais faites-le de manière pacifique».