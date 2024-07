Maurice: des tensions politiques après la désignation du nouveau et jeune président à l’Assemblée nationale

À Maurice, la désignation du nouveau président de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, provoque des remous politiques. Fils d'un leader politique et nommé par le Premier ministre, ce choix soulève des questions sur de potentielles alliances électorales.



L’opposition n’a pas participé à son élection

Le climat politique a ainsi connu une nouvelle poussée de fièvre après cette nomination inattendue, alors que la dissolution de l’Assemblée nationale est prévue en novembre prochain en vue des législatives.



Il ne restait plus que trois séances avant les vacances parlementaires lorsque le nouveau président, Adrien Duval, 34 ans, avocat de profession, a été élu le 18 juillet. Son élection s’est déroulée dans un contexte de confusion et de forte protestation de l’opposition, qui n’a pas participé au vote.



Adrien Duval est le fils du leader du Parti mauricien social-démocrate, Xavier Duval, qui semble se rapprocher de la majorité pour une possible alliance électorale.



Traditionnellement, le président du Parlement est choisi sur recommandation du Premier ministre. Il a pris ses fonctions après le départ de son prédécesseur, parti subitement 48 heures auparavant.



Deux autres aspects de cette nomination attisent la controverse : le nouveau président de l’Assemblée est poursuivi pour conduite en état d’ivresse et devra comparaître devant la justice le mois prochain ; et puis, ce deuxième et court mandat garantit à ce jeune politicien une pension à vie.