Maurice: l’arrestation d’un trafiquant de drogue présumé interpelle sur la coopération régionale

Le grand déballage après l’arrestation d’un trafiquant de drogue présumé n’arrête pas de surprendre la population mauricienne, depuis deux semaines. Surnommé « le Roi de l’ouest », Jean Hubert Celerine dirigeait un réseau régional avec des connections à La Réunion et à Madagascar. Son arrestation, grâce à des révélations médiatiques, suscite beaucoup d’interrogations. « Franklin » et ses activités illicites dans la région Malgré une condamnation à La Réunion suivi d’un mandat d’arrêt international, Jean Hubert Celerine, surnommé aussi « Franklin », aurait en effet maintenu ses activités illicites dans la région.

Condamné en son absence à sept ans de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour une affaire de trafic de marijuana, le Mauricien a séjourné après cela aux Seychelles et à Madagascar, apparemment sans éveiller des soupçons.

Au moment de cette condamnation sur le territoire français, Maurice et la France n’avaient pas encore signé d’accord d’extradition. Étonnement à Maurice Mais, à Maurice, on s’étonne que le verdict du Tribunal correctionnel de La Réunion n’ait pas éveillé au moins la curiosité de la brigade anti-drogue mauricienne ainsi que celle des agences d’investigation et de surveillance des crimes financiers.

Ce sont des révélations médiatiques qui ont poussé les autorités mauriciennes à agir. C’était en janvier 2023 et 18 mois après le verdict de culpabilité prononcé à La Réunion.

Depuis, cette arrestation n’arrête pas de faire la Une des journaux. La presse dévoile jour après jour les richesses immobilières du « Roi de l’ouest », ainsi que ses luxueuses voitures, ses prête-noms, et ses accointances politiques.