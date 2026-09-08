Expansion économique : Le Sénégal intègre le Fonds pour le développement des exportations en Afrique

Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA), bras d'investissement d'Afreximbank, compte désormais vingt-quatre pays membres après l'adhésion du Sénégal et du Libéria, ainsi que la ratification de son accord par l'Angola et le Zimbabwe.



Selon un communiqué de l'institution, cette expansion géographique renforce la capacité du fonds à déployer des capitaux de long terme pour soutenir des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, la logistique et la transformation des minéraux critiques.



Le Dr George Elombi, président du conseil d'administration, a salué « la confiance croissante des gouvernements africains envers les institutions qu'ils possèdent et contrôlent ». De son côté, le directeur général Emmanuel Assiak a souligné que cette dynamique « élargit considérablement les marchés sur lesquels nous pouvons poursuivre notre mission et nouer des partenariats plus solides avec les gouvernements et le secteur privé ».