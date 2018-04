Mauritanie: Un jeune sénégalais de 25 ans retrouvé mort

Un jeune Sénégalais a été retrouvé mort en Mauritanie. Mor Dièye âgé de 25 ans et originaire de Touba a été retrouvé mort dans les périmètres rizicoles de Mauritanie. Fils de Alioune et de Laobé Kane, il venait de Touba Mbacké Bari.



En Mauritanie, il était employé dans la riziculture à Tékane, une localité situé dans le sud du pays. Son corps sans vie a été retrouvé dans son lieu de travail près d’un canal d’irrigation et déposé à la morgue de l’hôpital de Rosso Mauritanie.



Selon la RFM, aucun de ses proches n’a encore été joint...