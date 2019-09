Mauritanie : des officiels militaires rencontrent les "combattants" du Polisario à Tiris Zemmour

Premier contact officiel entre le Polisario et la Mauritanie du nouveau président Mohamed Ould Ghazouani.

La rencontre a eu lieu ce mardi 17 septembre, dans la ville de F'Dérick relevant du territoire administratif de la wilaya de Tiris Zemmour située à l’extrême nord du pays.



Elle a porté sur la « sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue », précise une source à Nouakchott.