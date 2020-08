Mauritanie: le parquet précise le motif de la convocation de l'ex-président Abdel Aziz

En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz est entendu depuis lundi 17 août par la Direction de la lutte contre les crimes économiques et détenu à la direction de la Sûreté nationale. Dans un communiqué, le parquet a clarifié le motif de sa convocation et le cadre dans lequel celle-ci a eu lieu, en réponse à ses avocats qui ont dénoncé une séquestration et un traitement dégradant infligé à leur client.