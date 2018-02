Mauvaise passe du Casa-Sports en Ligue 1 : Le coach Athanase Tendeng accuse sa défense

L’équipe fanion de la Casamance, Casa-Sport n’y est plus. 9ème du championnat avec 15 points en 14 journées, le club de Ziguinchor a mordu la poussière à domicile devant Dakar Sacré-Cœur (1-3). L’équipe encaisse beaucoup de buts, ce qui pousse le coach Athanase Tendeng à pointer du doigt ses défenseurs : «On a des problèmes défensifs. Une défense sérieuse ne peut pas encaisser ces genres de buts », a déploré l’ancien joueur du club.

Il ajoute : «On n’a jamais été présents. On a simplement déjoué. L’adversaire en voulait plus. Dakar Sacré-Cœur a pris toutes les initiatives. C’est une victoire logique qu’il gagne. Il était plus à l’aise sur le plan technique.»



Le secteur de la défense du Casa-Sport est en difficulté. En effet, en 14 journées, l’équipe a encaissé 17 buts, soit 1,30 but par match. Ce qui fait d’elle, la pire défense du championnat.



Si la défense est fébrile, le secteur offensif lui ne se porte pas aussi mal. En effet, les attaquants ont inscrits 16 buts en 14 journées soit 1,3 buts par match. Casa-Sport possède la 3ème meilleure attaque de la Ligue 1 à égalité avec Stade de Mbour. Seuls les attaquants de Génération Foot (22 buts) et de Jaraaf (17 buts) ont fait mieux.