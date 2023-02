Mbacké: 9 membres du Pastef dont un député interpelés

Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Assane Mbacké, Mbaye Seck, Ahmadou Lô etc… tous des leaders du Pastef de Mbacké et de Touba ont été arrêtés par la police. Ce, après le point de presse déroulé sur le site qui devait abriter le meeting et lors duquel ils ont clairement déclaré que le rassemblement interdit se fera qu’il vente ou qu’il neige.



Rappelons que le préfet de Mbacké a interdit les manifestations de la formation politique de Sonko et de Benno Bokk Yakaar, prévues le 10 février.