Dialogue politique : le Pacte Siggil Sa Rew répond à l’appel du Président Diomaye Faye

Dans un communiqué rendu public, le Pacte Siggil Sa Rew annonce sa participation au dialogue politique national convoqué par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à partir du 28 mai 2025. Le mouvement qualifie cette initiative comme une opportunité pour la refondation du contrat social et la consolidation de la démocratie sénégalaise.



« Le Pacte Siggil Sa Rew accueille avec responsabilité et engagement l'invitation de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye à participer au dialogue politique national à compter du 28 mai 2025. Nous considérons cette initiative comme une opportunité cruciale pour refonder notre contrat social et renforcer notre système démocratique », peut-on lire dans le communiqué.



Le mouvement réaffirme son attachement aux valeurs fondamentales qui, selon lui, doivent guider toute réforme : justice, équité, souveraineté et solidarité.



« Il ne peut y avoir de transformation réelle sans un retour aux fondamentaux qui garantissent l'intégrité et la cohésion nationale », souligne le texte.



Le Pacte Siggil Sa Rew indique que sa participation sera « déterminée par des propositions constructives », axées notamment sur quatre priorités : La rationalisation des partis politiques, pour un paysage plus structuré ; L’optimisation du processus électoral, avec un accent sur la transparence et l’inclusivité ; Le réexamen du système de parrainage, dans une logique d’équité démocratique ; Et une réforme institutionnelle, visant un meilleur équilibre des pouvoirs et une gouvernance participative.



Le mouvement en appelle à l’esprit de responsabilité de tous les acteurs.

« Le Pacte Siggil Sa Rew appelle chaque acteur politique à faire preuve de responsabilité et de patriotisme dans cette concertation, afin de parvenir à un consensus fort sur les grands enjeux démocratiques. »



Le communiqué se conclut par un appel solennel : « Restaurons nos valeurs. Consolidons notre démocratie. Réinventons notre avenir. »



Le Bureau exécutif national du Pacte Siggil Sa Rew signe ce texte, affichant sa volonté de participer activement au processus de transformation nationale engagé.