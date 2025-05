Politique : Serigne Assane Kane annonce son départ de FDS-Les Guelwaars

Par voie de communiqué, Serigne Assane Kane, le porte-parole de FDS-Les Guelwaars a annoncé sa démission. Il déclare avoir transmis sa lettre de départ au président du parti, Dr Babacar Diop, qui en a pris acte.



"J’annonce mon départ de FDS-Les Guelwaars. J’ai transmis la lettre de démission au président du parti, Dr Babacar DIOP, qui a pris acte de cette décision. Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on quitte un parti qu’on a contribué à fonder, un parti dont on a œuvré à façonner l’identité en portant sa voix depuis sa création. Renoncer à un projet dans lequel on a investi vingt-sept années d’efforts, vingt-sept années de sacrifices, vingt-sept années de fidélité et de loyauté à toute épreuve, n’est pas, non plus, une tâche aisée."



Dans ce texte, il revient sur son engagement de longue date aux côtés de Babacar Diop :

"Du foyer socio-éducatif du lycée Malick Sy de Thiès à FDS-Les Guelwaars, en passant par la Coordination des Etudiants Thiessois (CET), l’Amicale des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et la Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme (JDS), mouvement affilié au Parti Socialiste (PS), j’ai, sans regret, partagé avec Babacar Diop des moments exaltants de lutte syndicale et politique qui ont enrichi mon expérience et consolidé ma formation militante."



Il justifie son départ par des divergences de fond avec la direction actuelle : "Mais, le devoir et la responsabilité m’imposent aujourd’hui de tirer les conséquences de nos profonds désaccords sur l’orientation et le positionnement du parti."



Malgré cette rupture, il conclut sur une note de respect ."À l’heure où cesse notre compagnonnage politique, le respect et l’estime que j’ai pour Babacar Diop restent intacts. À tous les Guelwaars avec qui j’ai eu le plaisir de servir un idéal commun, je souhaite le meilleur."