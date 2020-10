Mbacké : arrêtée, une prostituée, mère de 5 enfants, se justifie par l’impuissance sexuelle de son mari

Nd.N, mariée et mère de 5 enfants, a été arrêtée dans la nuit du samedi au dimanche, par la police à Mbacké, un département situé dans la région de Diourbel, pour prostitution illégale. Agée de 27 ans, la dame a été déférée au parquet de Diourbel lundi.



Poursuivie pour non-inscription au fichier sanitaire et social, la mise en cause a été prise en flagrant délit de prostitution clandestine. Interrogée, elle a mis en cause l’impuissance sexuelle de son époux et ses difficultés financières.



D’après le récit du journal « Source A », la dame a été cuisinée suite à une information reçue par la police faisant état à une dame qui s’exerçait à la prostitution dans le domicile d’un commerçant, M. Kébé, âgé de 52 ans. En effet, elle payait de l’argent à l’homme pour passer ses moments d’intimité avec ses clients.



Après quelques heures de filateur, elle a été aperçue avec son client, alors qu’ils avaient fini d’entretenir des rapports sexuels.



Arrêtée en même temps que le propriétaire de la maison, elle a tenté de justifier son acte en révélant aux enquêteurs que son mari est victime d’impuissance sexuelle et elle a des difficultés financières.