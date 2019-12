Mbacké: le chef de village de Darou Salaam se suicide

Depuis dimanche, les populations du village de Darou Salam dans le département de Mbacké plus précisément, sont dans l'émoi et la consternation. La raison ? Selon une source sécuritaire et médicale, approchée par "Source A", leur chef de village a mis fin à ses jours en se donnant la mort par pendaison.



Alertés du drame survenu dimanche dernier, les soldats du feu de la 23ème Compagnie d’incendie et de secours de Touba se sont rendus au village de Darou Salam pour transférer le corps sans vie au niveau de l’hôpital Matlaboul Fawzayni.s