Mbane et Bokhol : 25 communautés bénéficient d’un appui de 25 millions FCFA de l'Ong Tostan

L’Ong Tostan a remis, mardi 30 juin 2026, des chèques d’un million de francs CFA à 25 communautés des communes de Mbane et de Bokhol, dans le département de Dagana. Cette initiative, d’un montant global de 25 millions de F CFA, vise à soutenir les activités génératrices de revenus et à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales.



Ce financement s’inscrit dans un programme mené en partenariat avec la Laiterie du Berger, après un long processus de renforcement des capacités des communautés. Les bénéficiaires ont été formés sur les droits humains, la santé, la gouvernance communautaire et la gestion financière, afin de mieux concevoir et gérer leurs propres projets de développement.



Selon le coordonnateur des projets de Tostan, Abou Amadou Diack, il s’agit d’un accompagnement global. Selon lui, les fonds sont accordés uniquement après une phase de formation destinée à garantir une gestion autonome et responsable des ressources.



« Nous ne pouvions pas remettre de l’argent à des personnes qui n’avaient pas été formées. Après les différentes phases de renforcement des capacités, nous avons formé les membres des comités à la gestion financière afin qu’ils puissent choisir eux-mêmes les projets à financer, en fonction de la vision communautaire définie par chaque village », a-t-il déclaré.



D’après l’APS, le programme concerne 15 villages de la commune de Mbane et 10 de Bokhol. Les communautés définiront elles-mêmes leurs priorités d’investissement, notamment dans la santé, l’éducation ou le développement de la filière laitière.



Le préfet du département de Dagana, Abdoul Wahab Talla, a salué une initiative qu’il considère comme « un levier important de développement économique local » et a encouragé son extension à d’autres communes du département.