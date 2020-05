Mbao: Abdou Karim Sall et le maire de la localité se disputent de la construction du mur d'un cimetière

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall et le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye déterrent leur hache de guère.



Le ministre qui a voulu ériger un mur de clôture autour du cimetière, n'a pas reçu l'approbation des autorités municipales qui y voient un agenda politique caché, selon le journal L’As.



« Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Nous avons agi en toute légalité. Nous sommes en train de clôturer la forêt de Mbao pour la délimiter et la sécuriser. Et c’est dans cette forêt classé qu’il y a le cimetière. C’est la direction des eaux et forets qui gère les travaux, a fait savoir un proche du ministre