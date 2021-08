Mbappé a fait part de son envie de quitter le PSG à Nasser

L'attaquant Kylian Mbappé a rencontré le président Al-Khelaïfi pour lui faire part de sa volonté de quitter le club. Selon "La Gazzetta dello Sport", le Français lui a dit qu'il ne renouvellerait pas son contrat parce qu'il veut jouer pour le Real Madrid.



Mbappé a un pied hors du Paris Saint Germain. L'attaquant français est très clair sur ce qu'il veut pour son futur et ce n'est pas au Parc des Princes parce qu'il a besoin de se sentir plus important dans un autre club où il n'a pas en face de lui des joueurs comme Neymar et Leo Messi.



Ce jeudi, "La Gazzetta dello Sport" a pu rapporter, et même inclure en première page, une rencontre entre le président du PSG et Mbappé au cours de laquelle le joueur a demandé à Al-Khelaïfi de quitter le club parisien.



Mbappé lui a assuré qu'il ne signera pas de nouveau contrat car son intention est de jouer pour le Real Madrid. "Je veux jouer au Real, je ne prolonge pas", sont les mots du joueurs qui sont apparus dans les médias précités.



Cependant, Mbappé a reçu une réponse négative de la part de son président. Al-Khelaïfi n'a pas l'intention de laisser Mbappé partir cet été et serait prêt, dans ce cas, à tout risquer pour gagner la Ligue des champions cette saison et voir Mbappé partir gratuitement à l'été 2022.





Mbappé considère ce refus retentissant comme une trahison et un manquement à la parole d'Al-Khelaïfi, étant donné que le club lui-même lui avait promis qu'il le laisserait partir sans encombre lors de sa signature en 2017, comme le rappelle "AS".



Maintenant, l'attaquant est clair. S'il ne va pas pousser pour partir avant la fin de ce mercato, Mbappé n'hésitera pas à partir dès le 30 juin 2022 pour pouvoir signer au Real Madrid. En fait, "SER" a révélé que Mbappé lui-même a dit au vestiaire qu'il resterait.



En attendant, le Real Madrid surveille de près la situation du Français car, si tel est le cas, il pourrait même attendre pour ne pas investir les millions que vaut actuellement Mbappé afin de l'obtenir gratuitement en 2022.