Mbappé confirme et dément le président de la FFF: « oui j’ai voulu arrêter, mais… »

Le président de la Fédération Française de Football (FFF) a affirmé ce dimanche matin sur le JDD que l’attaquant français, Kylian Mbappé a voulu arrêter de jouer avec l’Équipe de France après l’Euro 2020, à cause des critiques après son penalty raté.



Le joueur a répondu sur Twitter en confirmant l’information sur sa volonté d’arrêter. Mais en démentant la raison évoquée par le Graët. Le joueur parisien affirme qu’il voulait arrêter à cause du racisme.



« Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… », a-t-il tweeté.