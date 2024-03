Mbappé provoque un clash dans le vestiaire du Real Madrid, l’AC Milan fixe un prix astronomique pour Théo Hernandez

Le vestiaire du Real Madrid se divise à cause de Kylian Mbappé, l’AC Milan envoie un message aux courtisans de Théo Hernandez, le héros Amad Diallo adoubé en Angleterre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Débat insolite dans le vestiaire du Real Madrid

Kylian Mbappé n’est pas encore officiellement un joueur du Real Madrid, mais le Français est déjà au cœur de toutes les discussions dans le vestiaire madrilène. Et ça se confirme avec cette vidéo devenue virale ce week-end et relayée par AS. On y voit Bellingham, Tchouameni et Camavinga en train de débattre sur le niveau de deux joueurs. Impossible de savoir de qui ils parlent, puisque les noms des joueurs évoqués sont bipés.



Mais Bellingham semble défendre bec et ongle ce joueur : « il est meilleur que ton gars », lâche l’Anglais à Tchouameni qui éclate de rire. Sur les réseaux, tout le monde est convaincu qu’il est question de Mbappé et Haaland. Impossible d’en être sûr à 100%, mais le duo Camavinga-Tchouameni qui défend Mbappé et Bellingham son ancien coéquipier à Dortmund Haaland, ça se tient. On vous laisse vous faire votre propre avis !



Théo Hernandez, c’est cher !

En Italie, La Gazzetta dello Sport dévoile une information mercato concernant Théo Hernandez et l’AC Milan. Le latéral gauche fait sans aucun doute possible partie des meilleurs joueurs à son poste. Il se retrouve fort logiquement dans le viseur des plus grands clubs européens, lui qui est sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2026.



D’après les médias allemands, le Bayern Munich serait prêt à passer à l’action en cas de départ d’Alphonso Davies, annoncé au Real Madrid. Mais l’AC Milan ne fera aucun cadeau. Pour s’attacher les services du Français, il faudra au minimum débourser 100M€ à en croire le célèbre journal au papier rose. Les prétendants sont donc prévenus !



Amad Diallo, le héros de Manchester United



On file en Angleterre avec un quart de finale de FA Cup complètement dingue entre Manchester United et Liverpool (4-3) ! Sept buts inscrits, dont 2 en prolongations, un scénario haletant jusqu’au bout, le derby d’Angleterre a été exceptionnel avec une qualification de Manchester United dans les dernières secondes. «C’est un monde fou», s’amuse le Manchester Evening News, avec le nom du héros Amad Diallo dans le texte. Le Daily Mirror fait aussi dans le jeu de mots en écrivant : «le match fou d’Amad».



Après la rencontre, le héros a bien évidemment savouré ce moment. « Chaque instant est comme un rêve. J’étais à Sunderland la saison dernière et mon rêve était de jouer pour Man United. Je suis donc là pour rêver à chaque instant », a-t-il déclaré.