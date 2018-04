Mbaye Diouf Dia, président Mbour PC : « Il y a trop de nébuleuses dans la gestion financière de la Fédération »

La gestion des retombées financières de la prochaine participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2018, risque d’alimenter la polémique. Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite Côte, pointé du doigt une série d’impairs qu’il a décelé dans les documents de l’Assemble générale ordinaire de Fédération Sénégalaise de Football (FSF), tenue le 14 avril dernier.

Morceaux choisis.

Apaisement du climat autour de l’équipe nationale

C’est un discours que nous attendions depuis la survenue de ce triste drame. Je ne dirai pas qu’il est venu à son heure, car ce discours aurait dû être tenu depuis longtemps. Mais comme on dit, il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Mais c’est aussi que ceux qui ont en charge le football national, s’évertuent à une gestion transparente. C’est comme lorsqu’on nous parle d’un prêt de plus d’un milliard à contracter auprès de banques ou de la CAF. A quoi va servir cet argent ? Quel type d’urgence peut-on avoir pour engager un prêt dans une banque avec tout ce que cela implique comme frais ?

Qu’est-ce qui justifie qu’en quelques jours, on passe de l’annonce du prêt dans les banques au changement de cap pour dire que, finalement, c’est la CAF qui prête ?

En réalité, il y trop de nébuleuses dans la gestion des questions financières par la Fédération.

La gestion des finances du football

La Fédération a une obligation de dire à tous les clubs ce qu’elle reçoit et ce qu’elle dépense de façon claire et lisible. Aujourd’hui, je suis malheureusement au regret de constater que ce n’est pas le cas.

Il suffit de jeter un coup d’œil sur le bilan financier qui a été remis lors de l’AG ordinaire de samedi dernier. C’est catastrophique tant dans la forme que dans le fond.

Déjà, c’est un document dont on ne sait pas où il a été confectionné, produit, imprimé. Aucune indication à ce niveau. Mais plus grave encore, c’est qu’on puisse nous présenter un rapport d’activités de 26 pages, alors que le rapport financier peut tenir sur une page, sur quelques lignes présentées de façon tellement vague que ça frise le ridicule.

Ils prennent une page entière où il n’y a que trois mots: produits 2, 287 milliards, charges 1, 82 milliards, résultats 467 millions !

Vous trouvez que ceci est sérieux d’une entité qui gère autant d’argent ? Ensuite on voit des lignes où l’on parle d’achats : 99,4 millions. Achat de quoi? Aucune indication. Autres charges: 523,5 millions. Charges de quoi? Aucune précision.

Et l’on parle d’un document officiel aussi sérieux, censé rester pour la postérité et dont on a dépensé l’argent pour la production.

Si on peut prendre le temps et l’espace pour étaler sur 10 pages les allocutions et sur 26 pages le rapport d’activités, jusqu’au moindre détail sur les difficultés du travail, on devrait avoir la même volonté et la même rigueur dans le rapport financier.

Avec L’Observateur