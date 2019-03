Mbaye Niang : « En Egypte, le Sénégal doit se faire respecter sur le terrain, si… »

L’Equipe nationale de football du Sénégal participera à la Can 2019 ! Une compétition où elle devra se faire respecter. De l’avis de Mbaye Niang, selon qui, le Sénégal fait partie des favoris, pour atteindre leur objectif, les Lions devront se donner à fond. « On doit se faire respecter sur le terrain, si on veut atteindre notre objectif final « , a confié l’attaquant de Rennes.



Samedi dernier, les Lions du Sénégal ont bouclé les éliminatoires de ladite Can avec un doublé de Mbaye Niang. Son premier en sélection nationale.