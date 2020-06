Mbaye Niang aperçu avec Bouna Sarr... accentue la polémique sur son probable transfert à l’OM

M'Baye Niang est annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille et plusieurs facteurs viennent jouer en la faveur de l'OM dans ce dossier. Le buteur rennais, dont la volonté est de signer pour le club olympien, aurait profité du déconfinement pour vider son casier au centre d'entraînement du SRFC. De plus, il aurait été contacté par téléphone par André Villas-Boas.



Et la dernière information relayée par La Provence, et reprise par Foot Mercato, viendra renforcer un peu plus la crédibilité d'un transfert du joueur dans la Cité phocéenne. L'international sénégalais (23 sélections, 4 buts) a été aperçu ce samedi avec Bouna Sarr dans une boucherie d'Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Tout laisse donc penser que l'Olympique de Marseille dégainera la somme de 18 M€ demandée pour obtenir les services de l'attaquant.