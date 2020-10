Mbeubeuss: un corps sans vie d'un nouveau-né de sexe masculin retrouvé à la décharge

Lundi dernier, un cadavre de nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé dans les ordures de la plateforme dénommée "Darou" sis à Malika Montagne de la banlieue dakaroise. La découverte macabre a été faite par un chauffeur de camion-benne.



Alertée par un récupérateur, la police a procédé au rituel du constat. Selon nos confrères du journal "LES ECHOS", le nouveau-née gardait toujours son cordon ombilical et aurait été déversé dans les ordures de la décharge de Mbeubeuss par un camion de type benne non identifié.



Le corps sans vie du nouveau-né a été transporté par les sapeurs-pompiers de la 13ème compagnie de Guédiawaye à l'hôpital Aristide Le Dantec, sur instruction du médecin-chef du district sanitaire de Keur Massar et avis du procureur de la République de Pikine pour une autopsie. Une enquête a été ouverte par la police locale.