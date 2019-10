Mboro coupé du monde... sans électricité ni eau depuis mercredi

La commune de Mboro, située à 24 kilomètre de Tivaouane est coupée du monde depuis mercredi soir. Les populations, privées d’électricité et d’eau, sont dans le désarroi le plus absolu, en cette période de forte chaleur. Et le plus dur, la Senelec et la société Aquatec, chargées respectivement de la fourniture d’électricité et d’eau, n’ont jusqu’à présent, fourni aucune information sur les causes de cette coupure et sur un probable retour des deux ressources.



La Plateforme de veille de ladite localité, Mboro SOS a produit un communiqué pour alerter les autorités.





« La Plateforme Mboro SOS déplore la longue coupure d'électricité qui sévit dans la Commune depuis hier, mercredi. En effet, les populations de Mboro sont habitées à des coupures intempestives depuis plusieurs semaines malgré les complaintes des clients auprès de l'agence SENELEC de la Commune à qui nous reprochons encore un déficit de communication inexplicable.



À côté de cette absence d'électricité, la Plateforme Mboro SOS regrette aussi l'arrêt de la fourniture d'eau par le nouveau concessionnaire, Aquatec, dont l'arrivée est plutôt marquée par une accentuation des difficultés dans la distribution du liquide précieux dans tous les quartiers de la Commune.



La Plateforme saisit cette occasion pour prendre à témoin le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Mboro à qui elle avait listé les exigences des populations en cas de coupures. Avec ce dernier et après échanges particulièrement houleux avec l'un des chefs d'agence de la Senelec de Mboro, il avait été retenu la mise sur place d'un plan de communication en amont dans la mesure du possible pour aviser et expliquer, à travers la radio locale, les raisons des coupures et leur durée. La Plateforme rappelle que la même situation avait, il y a plus de six (6) mois, provoqué une détresse des populations au point d'obliger notre organisation à improviser une marche contre les coupures d'eau et d'électricité le 5 mai 2019. Trop c'est trop! », peut-on lire dans le document.