Mboro: des bergers agressent un agriculteur à plusieurs coup de machette

A. Ka et son petit frère ont attaqué un agriculteur qui voulait dégager leur troupeau de son champ. L’agriculteur J. Tine a reçu plusieurs coups de machette au bras et au coude avant que ces agresseurs ne prennent la fuite en le laissant grièvement blessé.



Les faits remontent au mois d’aout dernier à Mboro (Thies, Est) quand J. Tine qui se reposait tranquillement à son domicile, a été informé qu’un troupeau de bœufs était entré dans son champ. Craignant les dégâts, il s’est rendu sur les lieux en compagnie de son neveu au cas où il aurait besoin de chasser lui-même les bêtes.



Cependant, sur place, J. tine a constaté que le troupeau était conduit par deux bergers dont A. Ka et son petit frère. Il leur a demandé de vider les lieux mais ces derniers ont montré un refus catégorique pis ils ont brandi leurs machettes pour les attaquer. Ainsi le neveu a pris la fuite, pris au piège J. Tine a été gravement blessé avant que ses agresseurs ne le laissent sur place.



Selon L’Observateur, la victime a été secourue et conduite à l’hôpital où il a bénéficié d’un certificat médical attestant une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours qui lui a permis de porter plainte contre A. Ka et son petit frère. Les frères Ka ont été très vite arrêtés par les gendarmes, interrogés, ils ont adopté la ligne de la légitime défense en affirmant que c’est J. Tine qui leur a jeté une pierre en premier rejetant ainsi la faute sur leur victime.



Les deux mis en causes ont été inculpés pour "coup et blessure volontaire" et déférés au parquet de Thiès. Après leur face à face avec le procureur de la République, A. Ka a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, tandis que son frère a été échoué à la prison pour mineur.