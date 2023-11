Mbour : 4 blessés enregistrés durant des échauffourées entre militants du parti au pouvoir

La tension est montée mercredi à Mbour avec une bataille rangée entre les pro Cheikh Issa Sall et pro Sira Ndiaye, deux responsables politiques du parti au pouvoir. Des blessés ont été déjà décomptés du côté des militants de la vice présidente de l’assemblée nationale, à l’occasion de l’accueil du Premier ministre en visite économique dans la petite côte.



Les blessés ont été évacués vers l’hôpital pour des soins, selon des inondations de Dakaractu. Entre le directeur général de la Caisse de dépôts et consignations, par ailleurs, maire de la ville de Mbour et l’ancienne présidente de la commission santé et affaires sociales, y’aurait-il une si profonde rivalité qui exciterait leurs militants à ce point ?