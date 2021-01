Mbour 4 extension : Le collectif rejette la proposition du préfet

Le collectif des habitants de Mbour 4-Extension a « déchiré » le communiqué fait ce 28 janvier par le préfet du département de Thiès, Moussa Diagne, qui demande à chaque personne détentrice d’une notification d’attribution du receveur des domaines et d’un acte de vente de se présenter au niveau de la préfecture.



Pour le vice-président du collectif, Amadou Dia, tout le monde peut être détenteur d’un acte de vente et de ce point de vue, poursuit-il, ceux qui sont chargées de diligenter cette affaire doivent se baser sur le prérecensement que le collectif avait fait en 2018.



« Nous sommes surpris par le communiqué du préfet parce que nous avons déjà un recensement fait depuis 2018. Nous avions remis le document à l’ancien préfet, Fodé Fall, et nous demandons à Moussa Diagne de travailler sur ce document ; car, les actes de vente peuvent provenir de m’importe qui et nous craignons que le nombre initialement déclaré soit dépassé de très loin parce qu’il y’a des gens qui pourront s’y glisser. Nous pensons que la meilleure démarche à adopter est de venir trouver la population sur place pour identifier les bénéficiaires en fonction du recensement que nous avons déjà fait », a soutenu Amadou Dia.



Il demande en même temps aux concernés de ne rien faire et de se rapprocher du collectif avec leur pièce d’identité pour toute information relative à cette affaire. Amadou Dia appelle ainsi les autorités à collaborer avec le collectif qui a déjà recensé 2.500 parcelles avant d’interpeller directement le Président de la République sur le sort réservé à ceux dont les maisons ont été déjà détruites.