Mbour: 80 kilos de chanvre saisis par les gendarmes dans un poulailler

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Brigade de recherches de Saly a réalisé une belle prise à Mbour, précisément au quartier Médina Salam.



Les gendarmes ont saisi 80 kilos de chanvre planqués dans un poulailler en plus d’arrêter 7 personnes entre Mbour et Thiadiaye, rapporte Libération.



« Parmi les personnes arrêtées, figurent l’acheteur de la marchandise venu Dakar et le livreur. Tous les deux mis en cause sont des repris de justice », ajoute le journal.