Mbour : Boffou Diop tue un homme et parle de « mission pour Dieu »

Un drame s’est produit au quartier Oncad Santhie (Mbour, Ouest). Dans la nuit du 1er au 2 août, vers 05 h du matin, l'imam de la mosquée a informé par téléphone le poste de Police de Diamaguène 2 (Mbour) de la mort d'un homme devant la mosquée. Selon les renseignements fournis, il s’agirait probablement d’un meurtre. Parce que « beaucoup de sang a coulé de sa tête » et qu’un autre individu qui semblait suspect a été trouvé à l’intérieur de la mosquée.



Des éléments de la Brigade de recherches en patrouille dans le secteur ont été dépêchés sur les lieux aux fins de recherche et d'interpellation du présumé meurtrier. Au même moment, les éléments de Police secours se sont rendus au même endroit en compagnie du chef de service. Sur place, rapporte le journal Libération, il a été constaté qu'il s'agit d'un individu de sexe masculin qui a été sauvagement tué.



Après constat, il ressort que le présumé meurtrier a utilisé une pierre qu'il a balancée violemment sur la tête de la victime. Sa « tête a été écrasée et beaucoup de sang a coulé ». Immédiatement, les éléments de la Brigade de recherches ont investi la mosquée.



Cette opération a permis d'appréhender un individu très suspect dont les habits étaient tachetés de sang. Interrogé sur sa présence à cet endroit et à cette heure, le présumé mis en cause a reconnu avoir tué la victime. Pour justifier son acte, il a expliqué que la victime travaillerait pour Satan (Saytané).



C'est pourquoi, dit-il, il est venu tôt le matin pour le chasser du lieu de culte où il officiait comme gardien. Il explique avoir demandé à la victime de quitter la mosquée mais, il lui a opposé une résistance farouche. Ainsi, il lui a donné un coup qui l'a mis Ko. Ensuite, il l'a achevé en lui balançant une pierre d'environ cinq kilogrammes sur la tête. Le présumé meurtrier du nom de Boffou Diop, âgé de 23 ans, se disant maçon, domicilié au quartier Oncad Santhie justifie cet acte comme étant une « mission pour Dieu ».



Son frère répondant au nom de G. Seck, a déclaré que depuis quelques temps le comportement de son frère est anormal, il a précisé que cette attitude pourrait s'expliquer par le fait qu'il a commencé à prendre du chanvre indien.



Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital de Grand Mbour pour autopsie. Quant à Boffou Diop, qui était encore sous le coup du « chanvre indien » qu'il avait fumés, il a été gardé à vue pour meurtre.