Mbour: Dame Mbodji plaide pour la revalorisation de la rémunération des enseignants

Le secrétaire général du Cusems Authentique, Dame Mbodji s’ est exprimé, lors d’une conférence de presse à Mbour sur les revendications relatives au plan de carrière des enseignants, à leurs rémunérations, d’une part,. D’autre part, le syndicaliste a donné son avis sur la situation de Mansour Ciss, un enseignant en détention, à la suite d’une plainte déposée par le maire de Mbour, pour une présomption de ‘’Sonkorisation‘’ ayant perturbé une manifestation à laquelle il prenait part.



Il a, en outre, défini un plan d’actions pour la libération de Mansour Ciss, en demandant aux enseignants de boycotter les évaluations dans tout le département de Mbour.



En outre, Dame Mbodji est revenu sur une question des syndicats demandant la fusion de la Caisse de sécurité sociale (CSS), de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et du Fonds national de retraite (Fnr) en une entité pouvant faire l’objet d’une cotation en bourse.



Sur la carrière des enseignants, la volonté affichée est une demande de réouverture du concours de recrutement des normaliens instituteurs et de passerelles devant permettre aux enseignants d’avoir la possibilité de changer de grade, sur la base d’un examen et non d’un concours.