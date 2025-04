Mbour : Il fait semblant d’être sourd-muet et commet plusieurs vols dans les structures de santé

Le Tribunal d’Instance de Mbour a condamné, le jeudi 17 avril, A. Ba à deux (2) ans de prison ferme. L’homme, qui se faisait passer pour un sourd-muet afin de gagner la confiance des sages-femmes et infirmiers des structures sanitaires de la Mbour (sur la Petite-Côte), a été reconnu coupable de « vols à répétition » dans plusieurs établissements de santé de la localité.



Selon L’Observateur qui donne l’information, sa méthode était bien rodée. Le mis en cause en cause se présentait comme une personne muette, exhiber un bout de papier sollicitant une aide financière, et profiter de la moindre inattention pour dérober des effets personnels. Déjà condamné pour le vol du portefeuille d’une sage-femme à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, il a récidivé début avril en ciblant le poste de santé de Diamaguène.



Cette fois, il s’en est pris à N. S. Ndiaye, sage-femme de garde, en lui dérobant son téléphone alors qu’elle s'affairait à se servir son repas, au retour d'une campagne de vaccination. Le malfaiteur a disparu aussitôt, ne laissant derrière lui qu’un témoin affirmant l’avoir vu fuir avec le téléphone.



Quelques jours plus tard, A. Ba revient sur les lieux et tente une nouvelle approche, cette fois auprès de l’infirmier chef de poste (ICP), M. Ndiaye. Par des gestes, il a simulé être à la recherche d’une femme enceinte. Mais dès son entrée à la maternité, N. S. Ndiaye le reconnaît formellement comme l’auteur du vol. Rapidement maîtrisé, il est remis à la police du commissariat urbain de Diamaguène, puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.



Face au juge, le sourd-muet retrouve la parole et a déclaré n’avoir jamais mis les pieds dans l’établissement, ni volé quelque bien que ce soit. Le procureur a requis deux ans de prison, dont un an ferme. Le tribunal a finalement suivi les réquisitions du ministère public, condamnant A. Ba à deux ans de prison ferme.