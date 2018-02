Mbour : La gendarmerie démantèle la bande des experts en vol de bétail

La gendarmerie de Mbour a frappé un grand coup dans le milieu des voleurs de bétail. En effet, les hommes en bleu ont réussi à démanteler la bande des malfaiteurs qui s’étaient spécialisés dans le vol de moutons de race «Ladoum», mais aussi, de bœufs de race hollandaise.



En effet, rapporte RFM, 5 des 7 membres du gang ont été arrêtés par les hommes du Commandant Thioune. Présentés au procureur de Thiès ce matin, ce dernier leur a décerné un mandat de dépôt, en attendant que les pandores s’attèlent à retrouver le reste du gang.



Ces malfaiteurs avaient réussi à dérober plus de 10 chèvres, 60 moutons «Ladoum», ainsi que 15 bœufs de race hollandaise.



Parmi les interpellés, figurent un receleur âgé de 48 ans, arrêté à Dakar, mais aussi, un chauffeur. Les trois autres qui perpétraient les vols sont âgés entre 19 et 21 ans. Les perquisitions menées chez ces derniers ont permis de mettre la main sur une importante somme d'argent, ainsi que des armes blanches et un fusil.