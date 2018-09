Mbour : des habitations englouties par la mer

L’avancée de la mer inquiète les habitants de Mbour. Et cette avancée est plus marquée dans certains quartiers comme Golfe de Mbour. Dans cette contrée de la Petite-Côte, les vagues ont complètement englouti des maisons, laissant des familles entières dans le désarroi.



Les riverains qui se sont exprimés sur Sud fm, appellent les autorités étatiques à l’aide, et rappellent à ces dernières, les promesses qu’elles leurs avaient faites. Selon eux, la situation ne peut être résolue que par leur délocalisation dans d’autres lieux.



C’est dans ce sens qu’ils ont déclaré que la mairie n’ayant pas les moyens de s’acquitter de cette tâche, c’est à l’Etat de venir à la rescousse.