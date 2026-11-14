Mbour : le meeting départemental de Kiiraay marqué par une forte mobilisation autour de Pape Abdourahmane Dabo

À la tête de cette dynamique, Pape Abdourahmane Dabo a été au centre de ce grand rassemblement. La mobilisation observée autour de sa personne illustre son ancrage dans le département et sa capacité à fédérer différentes sensibilités autour d’un projet commun.

Dans une ambiance empreinte d’enthousiasme et de ferveur, les participants ont répondu présents au rendez-vous, donnant à cette rencontre une dimension particulière.

Au-delà du caractère politique de l’événement, ce meeting constitue une illustration de l’importance du travail de proximité, de l’engagement citoyen et de la mobilisation des forces vives du département.

À Mbour, Pape Abdourahmane Dabo confirme ainsi sa place au cœur de la dynamique de Kiiraay, avec une mobilisation qui marque les esprits.

Mbour a répondu présent. Le rendez-vous de Kiiraay est désormais inscrit dans la dynamique politique du département.

Une mobilisation remarquable, une démonstration d’engagement et une dynamique collective affirmée. Le meeting départemental de Kiiraay, organisé ce samedi 14 novembre 2026 à Mbour, a enregistré une importante participation des militants, sympathisants et populations venus témoigner leur intérêt pour cette initiative.