Mbour : le meeting départemental de Kiiraay marqué par une forte mobilisation autour de Pape Abdourahmane Dabo

Une mobilisation remarquable, une démonstration d’engagement et une dynamique collective affirmée. Le meeting départemental de Kiiraay, organisé ce samedi 14 novembre 2026 à Mbour, a enregistré une importante participation des militants, sympathisants et populations venus témoigner leur intérêt pour cette initiative.
À la tête de cette dynamique, Pape Abdourahmane Dabo a été au centre de ce grand rassemblement. La mobilisation observée autour de sa personne illustre son ancrage dans le département et sa capacité à fédérer différentes sensibilités autour d’un projet commun.
Dans une ambiance empreinte d’enthousiasme et de ferveur, les participants ont répondu présents au rendez-vous, donnant à cette rencontre une dimension particulière.
Au-delà du caractère politique de l’événement, ce meeting constitue une illustration de l’importance du travail de proximité, de l’engagement citoyen et de la mobilisation des forces vives du département.
À Mbour, Pape Abdourahmane Dabo confirme ainsi sa place au cœur de la dynamique de Kiiraay, avec une mobilisation qui marque les esprits.
Mbour a répondu présent. Le rendez-vous de Kiiraay est désormais inscrit dans la dynamique politique du département.
Autres articles
-
Propos controversés sur la qualité des députés : Me Moussa Diop sous le feu des critiques de Pastef
-
Gouvernement d’Union nationale : Assane Samb juge l’idée difficilement réalisable
-
Dakar : l’Etat signe un partenariat pour «faciliter le rapatriement des dépouilles des Sénégalais de l'Extérieur»
-
Cambodge : El Malick Ndiaye est arrivé à Phnom Penh pour participer au 20e Sommet de la Francophonie
-
Cambodge : Diomaye s’entretient avec Ignazio Cassis, Vice-Président de la Confédération suisse