Mbour: les cambrioleurs du villa du couple Ngom nient tout devant la barre

Biagui Gueye, Moustapha Sow et Ndar Fall étaient à la barre de la Chambre criminelle de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice du couple Ngom.



Les faits remontent depuis la nuit du 22 au 23 septembre 2014 ou Biagui et Cie avaient cambriolé la maison du couple Ngom. Ils ont violenté la dame Marie José Gauthier qui souffrait d'un cancer en l'ordonnant de remettre les clés du coffre-fort pour pouvoir récupérer ses biens. Arrivé quelques minutes plus tard, le mari est mis au jus par son épouse. C'est ainsi qu'il alla déposer une plainte contre X au commissariat de Saly qui restera un an sans nouvelle. Une autre plainte a été déposée à la Division des investigations criminelles (DIC) par le mari. Puisque les malfrats n'ont pas été arrêtés. C'est ainsi que Biagui Gueye, Moustapha Sow et Ndar Fall.



Comparaissant hier mardi pour les crimes d'association de malfaiteurs, les accusés ont nié les faits.

Interpellé, Biagui jure ne pas être l'auteur du vol et ajoute: "Certes, des sacs d'art ont été retrouvés chez moi, mais je les ai achetés. En plus, les sacs peuvent avoir des ressemblances. De plus, le jour des faits, je n'étais pas à Mbour " souligne t'il. Quant à Seydou Moustapha Sow, il indique: "je reconnais que j'ai une fois invité mes codétenus chez moi pour un déjeuner après les faits. Cela dit, je ne suis pas un voleur " explique t'il. Quant à Ndar Fall, il accuse leur ami inspecteur Mbaye.



La partie civile, Talla Ngom, le mari de la dame, admet que son villa est à coté de l'un des mis en cause "Ce jour-là je suis tombée sur mon épouse qui était paniquée. J'ai dû là conduire à la gendarmerie. En partant, je n'ai pas échangé avec Kalidou le gardien. J'ai vu la voiture de Malick qui était mal garée. Par contre, j'ai vu dans l'autre voiture avec trois individus que j'avais du mal à identifier à cause de la pénombre. Mais ma femme a pu reconnaître Ndar Fall et Biagui Gueye. Elle souffre d'un cancer du sein. Les présumés voleurs ont emporté bijoux , téléphones, argent et autres".



"Ce jour-là, le vigile ne les a pas contrôlés. Mais aussi, il n'a pas pris le numéro d'immatriculation de leur voiture ni leur carte d'identité. Ce qui est anormal", balance le conseil du plaignant Me Arona Bass avant de réclamer 50 millions Fcfa pour la réparation du préjudice. "Biagui et Ndar Fall ont été reconnus par la dame Gauthier. Le sac qui a servi à emporter le butin est une preuve à l'appui, car il a été retrouvé chez Biagui. Les voleurs sont passés par la porte des résidents. Ce qui prouve à suffisance qu'il avait un complice à l'intérieur de la cité. Le gardien Kalidou Bane dit regretter son acte, car il n'a pas pris l'immatriculation de la voiture", note la parquetière qui demande 10 ans de travaux forcés. La défense a plaidé l'acquittement . La date de délibération est prévue le 18 août prochain.