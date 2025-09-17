Mbour : trois (3) colocataires risquent deux ans de prison pour avoir crevé l’œil du mari de leur logeuse

Trois (3) hommes, colocataires de la commerçante Mame Khady D., encourent une peine de deux ans de prison ferme pour avoir crevé l'œil gauche de Mor Mb. le mari de leur colocataire, à l'issue d'une violente altercation.



Mame Khady D. a abandonné le domicile familial pour s'installer dans un appartement en location, situé au quartier Liberté 2 de la commune de Mbour. Ce après plus de 20 ans de vie conjugale et la naissance de sept enfants. Une décision que son mari, Mor Mb., maçon de profession a eu du mal à accepter. Il a alors tenté de s'introduire de force pour passer la nuit avec sa femme, mais s'est heurté à ses colocataires.



Au mois d'août dernier, après plus de deux mois de séparation suite à des problèmes de couple, Mor Mb. s'est rendu en pleine nuit au nouveau domicile de son épouse. Selon les déclarations de cette dernière, il aurait forcé l'entrée de sa chambre, avec l'intention de régler leur différend en passant la nuit avec elle. Cependant, son épouse a refusé catégoriquement. Le ton est monté entre les deux conjoints, et Mor l'aurait alors brutalisée et menacée avec un couteau. Les cris de détresse de Mame Khady ont alerté les enfants, qui sont allés chercher de l'aide auprès des colocataires. Ibrahima C., Lamine C. et Lamine S. se sont interposés et ont demandé au mari de quitter les lieux.



Face à son refus, une bagarre a éclaté pour le faire sortir de force. Mor a résisté, et la confrontation s'est poursuivie dans la rue. C'est à ce moment-là qu'une des pierres, lancée par les voisins, l'a atteint à l'œil gauche. Le diagnostic, sans appel, a révélé une rupture du globe oculaire.



Les sapeurs-pompiers, appelés à la rescousse, ont transporté Mor à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Admis en soins, il a obtenu un certificat médical d'incapacité temporaire de travail (ITT) de 60 jours. Sa plainte contre ses agresseurs a été déposée au commissariat urbain de Diamaguène. Ibrahima C., Lamine C. et Lamine S. ont été arrêtés puis placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.



Le mardi dernier, devant le juge du tribunal de grande instance, Mor est revenu sur les circonstances qui ont mené à son infirmité. Il a affirmé qu'il s'était rendu chez son épouse, car, plus tôt dans la matinée, il lui aurait remis 3 000 FCFA pour le repas du soir, et qu'ils avaient convenu de manger ensemble avec les enfants.



Une explication que Mame Khady a balayée d'un revers de main. Elle a nié avoir reçu une quelconque somme d'argent et a avoué vouloir mettre définitivement un terme à son mariage. Le procureur, qui a fustigé le comportement des trois accusés, a requis une peine d'emprisonnement de deux ans ferme.



La partie civile a réclamé la somme de 200 000 FCFA en guise de dommages et intérêts. Le délibéré a été fixé au 23 septembre.