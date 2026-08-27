Babacar Fall cible d’insultes et de menaces de mort : « Vous êtes des lâches ! » lance le journaliste de la RFM

Le journaliste de la RFM, Babacar Fall, affirme être la cible d’une vague d’insultes et de menaces de mort depuis ce jeudi matin, au lendemain d’une émission consacrée notamment aux déclarations de Serigne Moustapha Sy lors du Gamou.



Le journaliste a choisi de dénoncer publiquement ces attaques et appelle à leur cessation.

« Des insultes et des menaces de mort depuis ce matin… Vous êtes des lâches ! », a écrit Babacar Fall sur son statut WhatsApp, faisant part de son inquiétude face à l’ampleur des réactions suscitées par son émission.



L’affaire fait suite à l’émission « RFM Matin » diffusée ce jeudi 27 août, au cours de laquelle le journaliste recevait Serigne Abou Sy, fils de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum.



Cette intervention est intervenue au lendemain de la sortie très commentée de Serigne Moustapha Sy lors du Gamou (Mawlid) du Champ de courses. Le responsable moral des Moustarchidines y avait tenu plusieurs déclarations concernant notamment sa famille et la situation politique.



Dans un communiqué publié ce jeudi, la cellule de communication de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a, pour sa part, apporté une mise au point à la suite de l’émission « RFM Matin ».



La DMWM estime que certaines déclarations intervenues dans le cadre de l’émission constituent une « tentative de diversion » par rapport au message délivré par leur guide lors du Mawlid.



L’organisation annonce par ailleurs que son comité d’organisation compte déposer une plainte contre Abdou Sy pour diffamation devant les juridictions compétentes.