Affaire Aziz Dabala : Nabou Lèye devant le juge d’instruction demain vendredi

L’instruction sur le double meurtre d’Abdoul Aziz Ba (« Aziz Dabala ») et de Boubacar Gano (« Wally ») enregistre une nouvelle étape judiciaire. Marème Lèye, connue sous le nom de « Nabou Lèye », est convoquée ce vendredi 28 août 2026 devant le juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour une nouvelle audition sur le fond.



Encarcérée depuis août 2024 sous les accusations d’association de malfaiteurs, de complicité d’assassinat et d'actes de barbarie, la mise en cause continue de rejeter ces griefs. Le dossier a récemment évolué avec la réalisation d'expertises ADN qui auraient conclu à l'absence de traces de l'inculpée sur la scène de crime.



Cette donnée technique avait incité la défense à soumettre, le 22 juin 2026, une demande d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Face à l'absence de réponse du magistrat instructeur dans les délais impartis, les avocats avaient formé un recours devant la chambre d’accusation pour solliciter une libération d’office, une requête rejetée le 20 août dernier.