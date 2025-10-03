Mbour : un jeune de 18 ans écroué pour "viol" sur une mineure de 14 ans

Un jeune homme de 18 ans, I. Touré, a été écroué à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour (sur la petite côte) depuis mardi dernier. Il est accusé de "viol" sur une mineure âgée de 14 ans, avec laquelle il aurait entretenu à plusieurs reprises des relations intimes.



L’affaire a éclaté lorsque les parents de l’adolescente, alertés par ses absences répétées du domicile familial, ont confronté leur fille. Celle-ci a fini par avouer entretenir une relation amoureuse avec I. Touré, reconnaissant avoir eu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec lui.



Saisis par ces révélations, les parents de la jeune fille ont porté plainte. Informé, I. Touré s’en est ouvert à ses propres parents, qui ont alors engagé des pourparlers avec la famille de la mineure dans l’espoir de trouver un arrangement à l’amiable.



Cependant, l’affaire a pris une tournure judiciaire après un coup de fil anonyme ayant alerté le parquet. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance s’est saisi du dossier et a convoqué les parties concernées.



Au cours de l’enquête, I. Touré a reconnu les relations intimes, mais a nié toute accusation de viol, selon les informations du journal L’Observateur. La version de la jeune fille, qui aurait évoqué un viol, a considérablement alourdi les charges pesant sur le majeur.



Malgré les tentatives de médiation familiale et l’intervention de « hautes autorités » pour éviter l’incarcération, le jeune homme a finalement été placé sous mandat de dépôt.



La justice retient pour l’instant les faits de détournement de mineure, mais l’enquête se poursuit pour déterminer si les relations étaient consenties ou non, au regard de l’âge de la victime.