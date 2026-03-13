Secteur des télécoms : les redevances passent de 20 millions à 17 milliards de FCFA en 2026

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé une hausse spectaculaire des recettes issues des redevances dans le secteur des communications et de la poste pour l'année 2026. « Grâce à une révision des tarifs et des mécanismes de recouvrement, l'État du Sénégal a réussi à recouvrer 17 milliards de FCFA pour cette seule année », un montant qui contraste avec les sommes perçues jusqu'en 2022, lesquelles ne dépassaient pas 20 millions de FCFA par an, selon le ministre. Cette performance financière s'inscrit dans une projection globale de 51 milliards de FCFA sur une période de trois ans dans le cadre de l'exécution du Plan de Redressement économique et social (PRES).



Cette décision de revalorisation a été motivée par le constat, dès l'installation des nouvelles autorités, d'une stagnation prolongée des redevances qui ne reflétait plus la réalité économique des entreprises opérant au Sénégal. Le ministre a souligné que cette inertie réglementaire avait permis aux opérateurs de réaliser des profits importants sans une contribution équitable aux ressources publiques. Pour corriger ce déséquilibre, des arrêtés ont été signés pour faire évoluer certains montants de redevances fixes, les faisant passer par exemple de 20 millions à 75 millions de FCFA, tandis que d'autres mécanismes ont été activés pour garantir que les montants dus soient effectivement encaissés par le Trésor public.



Concernant l'utilisation de ces ressources nouvelles, le ministre Alioune Sall a précisé que les 17 milliards de FCFA recouvrés seront redistribués à travers différents leviers pour soutenir l'écosystème numérique et médiatique. Une partie de ces fonds sera injectée dans le secteur de la communication qui traverse une crise structurelle depuis plusieurs années. Par ailleurs, le gouvernement prévoit la mise en place d'un fonds d'amorçage spécifiquement dédié à l'accompagnement des acteurs et des entreprises évoluant dans le secteur audiovisuel afin de stimuler la production et la compétitivité des entreprises locales du numérique.