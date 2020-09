Mbour : un professeur d'éducation physique arrêté pour acte contre nature

La brigade de gendarmerie de Mbour, une ville de l'ouest du Sénégal, a mis fin aux agissements du sieur Sall, professeur d’Education physique et sportive (EPS) qui entretenait des rapports contre nature avec des gamins. Il a été interpellé samedi, suite à une plainte déposée contre lui par les parents d’une de ses victimes.



Son modus opérandi consiste à envoyer des messages à ses victimes âgées d'entre 8 et 14 ans qui, selon le journal L’As, se comptent par des dizaines, avant d’entretenir des rapports sexuels avec eux. L’enseignant sodomisait les adolescents qui saignaient au terme des rapports sexuels.



Le mis en cause qui officie au Cem Santhe, a été vite arrêté après qu’une de ses victimes est tombée malade. Pressé de questions par ses parents, le jeune garçonnet passe aux aveux.



Plusieurs victimes se sont signalées. Interrogé, M. Sall passe aux aveux. Il est poursuivi pour viol, "acte contre nature et détournement de mineurs". Ce, malgré la tentative de son beau-frère, un responsable politique de la mouvance présidentielle d’étouffer l’affaire, rapporte le journal.