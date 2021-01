Mbour: un voleur pris en flagrant délit en plein couvre-feu

Les opérations lancées dans la nuit du dimanche à lundi dans les communes de Saly et de Mbour, une ville de l'ouest du Sénégal, par les forces de l'ordre, ont permis d’interpeller 10 individus dont 6 pour non-respect du couvre-feu.



Selon L’As qui donne l'information, dans ce groupe, une personne a été prise en flagrant délit de vol et trois autres pour vérification d’identité.



Pour rappel, depuis le début de l'état d'urgence assorti du couvre-feu, plus 400 personnes ont été arrêtées pour divers délits à Thiès et à Dakar. Parmi elles, plus de 100 ont été déférées au parquet.