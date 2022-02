Mbour: une commerçante diffuse les photos obscènes de sa meilleure amie pour se venger

L’amitié entre Awa Sarr et Racky Boye, est détruite à jamais. En effet, toutes les deux sont mariées à des ressortissants français. Awa Sarr accuse son amie Racky Boye de coucher avec son mari. Ainsi, elle a volé des images obscènes de son amie dans le téléphone portable de son mari avant de les diffuser dans le Net.



Attraites à la barre du Tribunal de Mbour, les deux dames n'ont pas manqué d'étaler au grand public leurs secrets de ménage. D’après « L’Observateur », au début du mois de janvier 2022, Awa Sarr soupçonnait son mari, Jean Lambert, de mener une double vie. Ainsi, elle a volé le téléphone de celui-ci pour en avoir le cœur net. Et à sa plus grande surprise, la commerçante y a découvert des vidéos et images obscènes de Racky Boye, sa meilleure amie. Décidée à se venger de Racky Boye, sa meilleure amie, la dame Sarr a envoyé sans hésiter la vidéo et les 12 photos obscènes de cette dernière à une certaine Françoise Marianne Sarr, la copine d'Erick, le mari de sa meilleure amie. Ensuite, elle les a publiées dans le Net.



À son tour, Françoise Marianne Sarr a partagé les mêmes images avec Aby Sagna, femme de ménage de Racky Boye. Par ailleurs, les photos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Se sentant humiliée, Racky Boye a porté plainte contre Awa Sarr et Françoise Marianne Sarr, copine de son mari. Arrêtée après la plainte, la commerçante Awa Sarr qui croupit en prison a reconnu les faits retenus contre elle. Au final, Awa Sarr a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, et a écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 2 mois ferme. Et Françoise Marianne Sarr est, quant à elle, condamnée à 2 ans d'emprisonnement assortis du sursis.