Mbour : une famille condamnée à 3 mois de prison assortis du sursis pour avoir battu une femme enceinte

Pape Alassane Dia, vigile de profession, sa femme Mariama Diallo, leur fille majeure et leur fille mineure de 16 ans, Bineta Dia, ont violemment agressé leur colocataire Daro Sarr enceinte, le 18 septembre dernier à Mbour ( à environ 80 km de Dakar), suite à une altercation avec le frère de la victime. La famille Dia a été reconnue coupable et condamnée à 3 mois de prison avec sursis par le Tribunal d’instance de Mbour.



En effet, aux environs de 21 heures, le frère de Daro Sarr, en quittant le domicile de sa grande sœur pour rentrer chez son domicile familial, est intercepté par Bineta Dia, qui lui a violemment frappé. Alertée par les cris, Daro Sarr est sortie de sa chambre pour intervenir et est ,elle-même, prise à partie par la jeune fille. L’altercation a rapidement dégénéré. La mère, le père et la grande sœur de Bineta se sont mêlés, et Daro est violemment battue, rapporte "L'Observateur" ce mardi.



Les voisins ont intervenu pour mettre fin à la bagarre. La victime est transportée à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (ITT) de 7 jours est établi. Le lendemain, Daro Sarr, accompagnée de son mari, a déposé plainte au commissariat de Diamaguene.



Bineta Dia, en tant que mineure, sera jugée par le Tribunal pour mineurs. A la barre du tribunal d’instance de Mbour, les autres membres de la famille ont nié les faits, mais le procureur a requis l’application de la loi. Après avoir entendu les excuses de Mariama Diallo, la victime a accordé son pardon à la famille. Le tribunal a condamné les mises en cause à 3 mois de prison avec sursis, conclut la même source.