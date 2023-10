Mbour : une gérante de multiservices tuée par son petit ami

Une gérante de multiservices du nom de Ndèye Sophie Thior a été tuée et jetée dans les buissons dans la nuit du mercredi 4 octobre 2023. Le présumé meurtrier n'est autre que son copain Moustapha Seck, un plombier domicilié au quartier Gouye Mouride de Mbour.



Ce dernier aurait, d'après les premiers éléments des enquêteurs du commissariat urbaine de Diamaguène, abrégé la vie de sa petite amie "enceinte de ces œuvres". Sous prétexte que celle-ci "lui aurait refusé des rapports sexuels", selon l'enquête de la police.



L'oncle de la victime, Mouhamed Gaye, de témoigner dans les colonnes de L'Observateur : "Il a tué une personne très loin éduquée. Un soutien de famille et un véritable disciple de la confrérie Tidiane. Mais surtout une femme voilée qui ne ratait jamais les cinq prières de la journée. C'est pourquoi j'aimerais bien le rencontrer, afin de lui demander pourquoi il a ôté la vie à notre Sokhna Sophie Thior. Et de façon si cruelle".