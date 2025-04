Mbour : une retraite aux flambeaux dégénère en incendie, une trentaine de militaires brûlés

Un violent incendie a éclaté lors de la retraite aux flambeaux organisée à Mbour (sur la petite côte), en prélude à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le drame a fait 39 blessés, dont 33 brûlés, 2 personnes asthmatiques et 4 autres victimes de chutes, selon un bilan médical provisoire. Parmi les blessés figurent des militaires, gendarmes, agents de la Croix-Rouge, sapeurs-pompiers et civils. Selon L’Observateur, deux cas de brûlures ont été jugés graves, mais aucun pronostic vital n’est engagé à ce stade.



L’accident s’est produit dans la soirée du jeudi 3 avril, alors que la procession nocturne, encadrée par les forces de défense et de sécurité, traversait le centre-ville de Mbour. Selon les premiers éléments, une explosion aurait été causée par le contact des flammes avec un liquide inflammable, utilisé lors de la cérémonie. Le feu s’est propagé rapidement, plongeant la foule dans un mouvement de panique généralisé.



Malgré les dispositifs de sécurité mis en place, la situation a rapidement dégénéré. À en croire le journal, les victimes ont été évacuées en urgence vers l’hôpital de Mbour. Face à l’afflux, certaines ont dû être redirigées vers d’autres structures médicales. Les autorités administratives et militaires se sont rendues sur les lieux pour apporter assistance et coordonner les secours.