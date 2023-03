Mbour : une saisie de 10 tonnes de sucre vendue à 30 000 F CFA le sac dans le marché noir

Une opération de contrôle de quelques jours menée par les services de la Brigade régionale du commerce de Mbour a permis la saisie d’une quantité importante de sucre cristallisé sur le marché noir de ladite localité. Une quantité estimée à 10 tonnes de sucre cristallisé a été saisie.



Un commerçant réfractaire à l’application des mesures de baisse de certaines denrées alimentaires avait caché son stock de sucre et le vendait à 30.000 FCFA le sac au lieu de 27.500 FCFA.



« Depuis quelque temps, on est confrontés à une tension sur le sucre. Ce qui donne lieu à des pratiques peu orthodoxes, à savoir des pratiques illicites sur le sucre, des manœuvres frauduleuses et une vente au marché noir », a expliqué Papa Amadou Bigué Ndiaye, chef du Service du commerce de Mbour, sur les ondes de la Rfm.



Poursuivant, M. Ndiaye a affirmé que même « si le sucre subit des tensions, cela ne justifie pas qu'il soit vendu à 30 000 F CFA ».



À l’en croire, ils feront tout pour suivre les instructions du directeur du Commerce intérieur et du ministre de tutelle sont claires. « Il nous demande de sévèrement sanctionner ces pratiquants de prix illicites et qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses sur les prix des denrées. Nous sommes déterminés à lutter contre ces pratiques sur le sucre subventionné par l'Etat », a-t-il soutenu.



Depuis plusieurs semaines, il est difficile de trouver du sucre cristallisé dans les boutiques, une situation qui inquiète les consommateurs.