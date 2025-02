Me Abdoulaye Tall invite Macky Sall à revenir au pays pour répondre aux interrogations de la justice

La publication du rapport de la Cour des Comptes, mercredi dernier, a provoqué une vive réaction de Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Dans un entretien avec un journaliste de la radio Sénégal internationale (RSI) lors de l'édition de 13 h de ce vendredi, Me Tall a insisté sur le fait que personne, y compris le président de la République Macky Sall et ses anciens ministres, ne doit échapper à la loi. Selon lui, l'ancien président de la République, en tant que citoyen sénégalais, doit se soumettre à la justice et répondre aux interrogations concernant les révélations faites par la Cour des Comptes.



Me Abdoulaye Tall a exprimé son mécontentement face au comportement de l'ex-président, en soulignant que Macky Sall aurait dû rendre hommage au peuple sénégalais pour l'avoir porté au pouvoir, mais qu'au contraire, ses actions et décisions pendant son mandat ne méritent pas une telle reconnaissance. Le président de la Commission des lois a donc invité Macky Sall à revenir au Sénégal, qu'il soit à l'étranger ou sur le territoire national, pour se présenter devant la justice et expliquer sa part dans les scandales dénoncés par la Cour des Comptes. Il a précisé que si Macky Sall est convaincu de son innocence, il doit saisir cette occasion pour laver son honneur et prouver son non-implication. Dans le cas contraire, la justice, selon Me Tall, ira jusqu’au bout de ses investigations.





Les déclarations de Me Abdoulaye Tall viennent appuyer celles du Premier ministre Ousmane Sonko, faites lors de la première conférence de presse du Gouvernement, avant la publication du rapport de la Cour des Comptes. À l’époque, Ousmane Sonko avait appelé Macky Sall et ses anciens ministres à prendre la parole et à éclairer le peuple sénégalais sur les manipulations des chiffres et sur la manière dont les événements se sont déroulés. Le Premier ministre avait exprimé la nécessité d'une explication claire de la part de l’ancien président pour que les Sénégalais comprennent comment de telles irrégularités ont pu se produire sous son mandat.



Le rapport de la Cour des Comptes, qui a été publié récemment, semble donner raison à Ousmane Sonko. Car il confirme plusieurs des allégations précédemment formulées. Pire encore, le rapport contient des informations encore plus graves et plus inquiétantes, soulignant l’ampleur des irrégularités et des malversations.