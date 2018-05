Me Augustin Senghor : « Les "lions" iront en Russie pour faire tomber des montagnes »

En marge de la randonnée pédestre organisée ce dimanche par le mouvement « En route vers Russie 2018 » pour soutenir l’équipe nationale à la prochaine coupe du monde de football Russie 2018, Me Augustin Senghor par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a annoncé que « lions » iront en Russie pour soulever des montagnes. Selon lui, la randonnée va « Booster (les lions) davantage pour honorer leur peuple en Russie. Chaque fois que les Sénégalais sont unis, ils ont renversé des montagnes. Les Lions iront en Russie pour faire tomber des montagnes», a lancé Me Augustin Senghor ».

«Aujourd’hui (hier, dimanche), tout le Sénégal s’est mobilisé pour soutenir les Lions. Si nous fédéraux, on a besoin de motivation supplémentaire, nous l’avons eue aujourd’hui. Parce qu’avec l’union, l’équipe nationale peut faire une bonne participation en Coupe du monde », a-t-il conclu.